تركيا: حكومة نتنياهو دمرت جهود السلام عبر اغتيال هنية

قال نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، إن «حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتطرفة والعنصرية أدخلت المنطقة بأكملها في الفوضى؛ خدمة لأغراضها السياسية، ودمرت جهود السلام باغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية».

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، في الاجتماع الاستثنائي المفتوح للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مدينة جدة السعودية.

وأعرب يلماز عن تعازيه في وفاة هنية الذي اغتيل في إيران يوم 31 يوليو الماضي، قائلًا: «ندين هذا الاغتيال المخزي والمثير للاشمئزاز لإسرائيل، كما ندين انتهاك إسرائيل لسيادة إيران».

وشدد يلماز على أن إسرائيل «تستفز المنطقة وجميع الدول الإسلامية باستهداف إيران»، محذرًا من أن ذلك «يهدد النظام الدولي الهش بالفعل».

وأشار يلماز إلى أن «المقاومة ستستمر طالما استمر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأضاف أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

وذكّر يلماز بأن هنية كان يتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أن «هذا الاغتيال يظهر مرة أخرى أن الحكومة الإسرائيلية لا تهتم بالسلام».

وتلتزم إسرائيل الصمت حيال اتهام إيران وحركة حماس لها باغتيال هنية، وإن ألمح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى مسئولية بلاده عن قصف مقر إقامته بطهران.