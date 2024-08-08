ستارمر يتعهد بمواصلة الضغط على مثيري الشغب بعد تراجع الاضطرابات في بريطانيا

أكد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، أن السلطات ستواصل حملتها الصارمة ضد أعمال الشغب اليمينية المتطرفة والعنيفة التي اجتاحت شوارع البلاد، رغم تجنب ليلة من أعمال الشغب بفضل التواجد الكثيف للشرطة، وآلاف المتظاهرين المناهضين للعنصرية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستارمر قوله، اليوم الخميس، إنه سيعقد اجتماعا طارئا آخر مع مسؤولي إنفاذ القانون "للتفكير مليا فيما حدث الليلة الماضية" والتخطيط للأيام القادمة.

وقال ستارمر لمحطات إذاعية: "من المهم ألا نتراخي في هذا الشأن".

ووضعت الشرطة في حالة تأهب 6000 من أفرادها المتخصصين في حراسة المناطق المحيطة بالمنشآت المرتبطة بالهجرة أمس الأربعاء، بعد أن نشر محرضون عبر الإنترنت رسائل تحث أنصارهم على التجمع حول هذه المنشآت.

وكانت أعمال الشغب اندلعت في البداية الأسبوع الماضي جراء تعرض ثلاث فتيات صغيرات لطعنات مميتة، وترددت شائعات بأن منفذ الهجوم مسلم وطالب لجوء، قبل أن تتحول هذه الأعمال إلى اضطرابات عنصرية، ومناهضة للهجرة.