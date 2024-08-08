محافظ القليوبية يشارك المسيحيين فرحة صوم السيدة العذراء بمسطرد

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جموع الأقباط في احتفالاتهم بصوم السيدة العذراء المباركة بكنيسة العذراء بمسطرد.

وهنأ المحافظ، الأخوة المسيحين الموجودين بالكنيسة، مؤكدا عمق الروابط التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، موضحا أن الاحتفال بهذه المناسبة الدينية هو تجسيد حي لروح المحبة والتآخي بين المسلمين والأقباط.

وأكد المحافظ، أن تلك الاحتفالية تُقام كل عام وتجذب بوصفها واحدة من أشهر المناسبات المسيحية ولا الزائرين من المسيحيين والمسلمين من مختلف الأعمار من جميع محافظات مصر في مشهد يدل بصورة كبيرة على معاني الوحدة الوطنية بين كل طوائف الشعب.

وأعرب الأقباط عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ القليوبية على مشاركته في هذا الاحتفال، مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس حرص الدولة على تعزيز الوحدة الوطنية، وأنها رسالة قوية للعالم أجمع بأن مصر بلد التسامح والمحبة.