استجاب اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لاستغاثة أصحاب المزارع بأودية "ميعر وسهل القاع" التابعين لمدينة طور سيناء، بعد قطع التيار الكهربائي عن نحو 50 مزرعة، ونفوق 5 آلاف دجاجة بمزارع الدواجن.

وكلف محافظ جنوب سيناء، علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، بمتابعة عودة التيار كهربائي للمزارع بعد قيام شركة الكهرباء بالإجراءات القانونية الخاصة بتوصيل الكهرباء مرة أخرى بعد عمل المقايسات لتركيب المحولات الكهربائية والعدادات الكودية.

وتفقد رئيس مدينة الطور، المزارع التي جرى فصل التيار الكهربائي عنها، واصطحب المزارعين إلى مقر شركة الكهرباء، بحضور النائب حميد سليمان أبو بريك، عضو مجلس النواب، للقاء مسئولي الشركة والتوصل لحل نهائي لهذه المشكلة.

وقال علي الجندي، أحد المزارعين ومؤسس جمعية المستثمرين الزراعيين بجنوب سيناء، إن تدخل محافظ جنوب سيناء، كان له أثرا كبيرا في حل أزمة قطع التيار الكهربي وعمل مقايسات لتركيب المحولات والعدادات الكودية، على أن يجري سداد ربع القيمة المادية مقدمًا وتقسيط الباقي على 6 شهور.

وتقدم مزارعو طور سيناء بالشكر لمحافظ جنوب سيناء، لاستجابته السريعة لمشاكل المزارعين، وحل أزمة قطع التيار الكهربي والتي تعد خطوة لتقنين أوضاع المزارع التي أصبحت منتجة، وتعمل على توفير احتياجات أهالي طور سيناء من الخضراوات والفاكهة الطازجة بأسعار مخفضة.

وكانت المزارع التي توجد بمناطق سهل القاع وميعر، قد تعرضت لأضرار بالغة، وتفاجأ المزارعين بقطع التيار الكهربي عن نحو ما يقرب من 50 مزرعة متفاوتة المساحة بين 30 إلى 70 فدانا، وجميعها منتجة بالخضراوات والفاكهة، إضافة إلى أن معظمها ملحق بهم مزارع دواجن، والتي تأثرت بشكل فوري بقطع التيار الكهربائي من خلال نفوق أكثر من 5 آلاف دجاجة.

وطالب المزارعون من اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالتدخل لحل هذه الأزمة، وسرعة عودة الكهرباء قبل موت المواشي والأشجار من العطش في ظل الطقس شديد الحرارة التي تمر به البلاد.

وقال مصدر من الكهرباء، إنه جرى قطع الكهرباء عن المزارع لحين عمل المقايسات وسداد قيمة الكهرباء منعاً لسرقة التيار الكهربائي.