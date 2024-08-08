رئيس حكومة بنجلاديش المؤقتة يتعهد بمعاقبة مرتكبي الجرائم وفق القانون

أكد محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش اليوم الخميس، عقب أدائه اليمين الدستورية، أن حكومته سوف تلبى تطلعات الشعب.

وأدى محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، اليمين الدستورية في وقت سابق اليوم، رئيسا للحكومة المؤقتة في البلاد، بعد ثلاثة أيام من الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إثر احتجاجات دامية.

وقال يونس، في كلمة إلى الشعب، أوردتها صحيفة "ديلى صن" البنغالية التي تصدر بالانجليزية:" إن أولئك الذين ارتكبوا جرائم سوف يلقون العقاب المناسب وفق القانون، وينطبق ذلك على كل الوزارات والوكالات والإدارات والمؤسسات التعليمية".

وأشار إلى أن الحكومة الاستبدادية السابقة احتكرت السلطة عبر مؤسسات الدولة، ووعد باستعادة الهيبة المفقودة لهذه المؤسسات.

وأضاف يونس: "سوف يشهد المسؤولون فى كل موقع الاستقلال الثاني من خلال الوفاء بمسؤولياتهم، وسوف يساعدون فى الارتقاء بالدولة إلى قمة المجد".