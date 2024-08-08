السلطات السويسرية تطلق مسابقة لإزالة ذخيرة تاريخية من أعماق البحيرات

كشفت السلطات السويسرية، اليوم الخميس، عن مساعيها لتنفيذ أفكار جديدة لانتشال ذخيرة تاريخية من قيعان البحيرات عن طريق تنظيم مسابقة عامة.

وذكر بيان من مكتب شراء المعدات الدفاعية إن أفضل ثلاث أفكار ستحصل على جائزة إجمالية بقيمة 50 ألف فرنك (53 ألف دولار).

وتحتوي بحيرات لوسيرن وثون وبرينس على 8200 طن من الذخيرة الملقاة في الفترة ما بين عامي 1918 و 1964، على أعماق تتراوح ما بين 150 و 220 مترا، ومطمورة أسفل ما يصل إلى مترين من الرواسب. وهناك كميات أصغر من الذخيرة في بحيرات أخرى.

وأكد مكتب شراء المعدات الدفاعية للسكان أن المياه آمنة، حيث لم تظهر الفحوص المستمرة أي مواد ضارة. وتتضمن الذخيرة كميات فائضة أو قديمة أو تالفة.

وكانت الحلول السابقة غير كافية بسبب تعكير الطمي للمياه وصعوبة استعادة القطع الصغيرة من الحديد والنحاس والنحاس الأصفر والألومنيوم.