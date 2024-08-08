محافظ الغربية يتابع زراعة 150 شجرة مثمرة وزينة داخل مستشفيات المحلة

تابع اللواء أشرف الجندي، جهود الوحدات المحلية ومديريتي الصحة والشباب والرياضة، في زراعة 150 شجرة مثمرة وزينة داخل مستشفيات المحلة الكبرى، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات الحكومية بأشجار الزينة والمثمرة ومضاعفة المسطحات الخضراء بمختلف قري ومدن المحافظة.

وأكد الجندي، أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في تخفيف ملوثات الهواء وتحسين جودته خاصة في مستشفيات الحميات والصدر، لما للأشجار من دور حيوي في التصدي للتغيرات المناخية، وزيادة نسبة الأكسجين في الهواء، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حرصًا على إيجاد مناخ صحي للمرضى يساهم في تحسين حالتهم الصحية.

كما تابع محافظ الغربية جهود مراكز ومدن المحافظة في زراعة الشوارع والميادين الرئيسية مؤكدا أن هدف المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة هو زيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مضيفا أن نجاح المبادرة يعتمد على المشاركة الفاعلة من جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على مضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة ما تم زراعته بالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها.