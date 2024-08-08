محمد يونس يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لحكومة بنجلاديش الانتقالية

أدى محمد يونس اليمين الدستورية لقيادة حكومة مؤقتة جديدة في بنغلاديش، بسحب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكد "يونس"، خلال مراسم أداء اليمين في القصر الرئاسي في دكا، أن أولويته ستكون استعادة القانون والنظام في البلاد، مضيفا أنه سيؤدي واجباته "بصدق".

وتابع: "إذا كنتم تثقون بي، تأكدوا من عدم وقوع أي هجوم ضد أي شخص في أي مكان في البلاد".

كما أدى اليمين أكثر من اثني عشر عضوا من حكومته، سيحملون لقب مستشارين وليسوا وزراء.

وكان رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين، قد أعلن أمس الأول حل البرلمان بعد يوم واحد من استقالة الشيخة حسينة رئيسة الوزراء، ومغادرتها للبلاد على خلفية احتجاجات مناهضة لحكومتها.