 المستشار النمساوي: تهديد الإرهاب في فيينا كان خطيرا جدا - بوابة الشروق
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المستشار النمساوي: تهديد الإرهاب في فيينا كان خطيرا جدا

د ب أ
نشر في: الخميس 8 أغسطس 2024 - 8:43 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أغسطس 2024 - 8:43 ص

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن تهديد الإرهاب كان "خطيرا جدا" بعد إلغاء ثلاثة عروض لتايلور سويفت في فيينا.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، ألغى منظمون عروض سويفت بعد اعتقال اثنين من المشتبه بهما بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية.

وكتب نيهامر على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "بفضل التعاون المكثف بين الشرطة لدينا ومديرية الأمن القومي والاستخبارات الجديدة مع الاستخبارات الخارجية، تم رصد التهديد مبكرا ومكافحته ومنع وقوع مأساة".

ووصف نيهامر إلغاء الحفلات بأنه "خيبة أمل مريرة" للجماهير، مضيفا أن "الوضع المحيط بالهجوم الإرهابي المخطط له في فيينا كان خطيرا جدا".

وأضاف المستشار النمساوي أن التحقيق الذي تجريه خدمات الطوارئ مستمر بعد الاعتقالات.


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