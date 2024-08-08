تبدأ اليوم وزارة التربية والتعليم، في تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم في امتحان الدور الأول، ويستمر تلقي التظلمات لمدة لمدة خمسة عشر يوما حتى يوم الخميس 22 أغسطس، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتباراً من يوم الأحد 11 أغسطس.

وأوضحت الوزارة، أن آليات وضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم كالتالي:

أولا خطوات التقديم للتظلمات:

- فتح باب التقدم للتظلمات لمدة خمسة عشر يوماً.

- سداد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (البريد المصري - فوري - أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- تتم عملية التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من الغد:

‏https://tazalom.emis.gov.eg

ثانيا الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولي أمره، وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت - ورقة المقال) بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

ثالثا الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:

- في حالة تعديل درجات الطالب، يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

- تتولى وزارة التربية والتعليم اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.