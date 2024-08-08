انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 24 ساعة من انهيار جزئي لفندق في غرب ألمانيا

انتشلت امرأة من تحت الأنقاض حية يوم الأربعاء، بعد نحو 24 ساعة من انهيار جزئي لفندق في غرب ألمانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء إن الناجية الأخيرة المحاصرة في المبنى جرى انتشالها وسط تصفيق في بلدة كروِف على نهر موزيله في ولاية راينلاند-بفالتس.

وكان رجال الإنقاذ على اتصال بالمرأة وكانوا يأملون في أن يتمكنوا من انتشالها قبل نهاية اليوم.



وعثر الأربعاء على جثتين وتم إنقاذ ستة أشخاص من تحت أنقاض الفندق المنهار.

وقع الحادث المأساوي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، عندما انهار أحد طوابق الفندق متعدد الطوابق وكان بداخله 14 شخصا.

ومن بين الذين تم إنقاذهم طفل يبلغ من العمر عامين ووالدته ووالده الذي تعرض لإصابات خطيرة.

وقالت محطة "إس دبليو آر" الإذاعية العامة إن فرق الإطفاء لم تتمكن في البداية من دخول المبنى بسبب التخوف من حدوث انهيار آخر. كما تم إخلاء المباني المجاورة.

وتجري التحقيقات لتحديد سبب انهيار الفندق. وقالت السلطات المحلية إن هيكل المبنى يعود على الأرجح إلى القرن السابع عشر، بينما كانت أعمال بناء تُجرى في الفندق يوم الثلاثاء.