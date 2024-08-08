يونيسف: التصعيد في الشرق الأوسط سيعرض الأطفال للخطر

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الخميس، من أن أي تصعيد للعنف بالشرق الأوسط "سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة تعرض حياة الأطفال للخطر"، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتجنب "ما لا يمكن تصوره".

جاء ذلك في بيان صادر عن المديرة الإقليمية لليونيسف، أديل خضر، حول تأثير أعمال العنف والهجمات الأخيرة على الأطفال في الشرق الأوسط.

ويأتي البيان الأممي وسط مؤشرات تصعيد محتمل في المنطقة منذ مطلع أغسطس الجاري، حيث تترقب إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران و"حزب الله" في لبنان وحركة حماس، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران نهاية يوليو الماضي، والقيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر ببيروت قبله بيوم.

وقالت المسؤولة الأممية: "يواجه الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط واقعًا قاسيًا اليوم أكثر من أي وقت مضى، حياة يكتنفها عدم اليقين والعنف"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت: "انتشرت موجة العنف والهجمات في العديد من بلدان المنطقة في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى خسائر فادحة في حياة الأطفال".

وأوضحت خضر أنه "مع كل تقرير تقريبًا عن هجوم، تأتي أخبار عن وجود أطفال بين القتلى"، مشيرة إلى آلاف الأطفال الذين قتلوا في فلسطين ولبنان والجولان السوري المحتل.

كما أشارت إلى العديد من الأطفال الذين "يعانون من إصابات تركت أثرها على أجسادهم إلى الأبد، وتسببت في أضرار لا حصر لها لصحتهم العقلية".

ولفتت خضر إلى أن "الكثير من الأطفال فقدوا منازلهم نتيجة النزوح، ويعيشون في حالة مستمرة من عدم اليقين والخوف".

وحذرت من أن "الوضع يهدد بأن يصبح أسوأ بكثير، وأي تصعيد في أعمال العنف في المنطقة سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة، مما يعرض حياة العديد من الأطفال للخطر، كما سيكون له آثار طويلة الأمد على آفاق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".