ألمانيا تحذر رعاياها الذين لا يزالون في لبنان من تفاقم الوضع

حذرت وزارة الخارجية الألمانية المواطنين الألمان الذين لا يزالون في لبنان رغم دعوتها لهم لمغادرة البلاد، من تفاقم الوضع هناك وقدمت لهم تعليمات تتعلق بكيفية التصرف.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم الخميس إن الوزارة جددت دعوتها الملحة والمستعجلة لمغادرة البلاد فورا وذلك في رسالة يُطْلَق عليها اسم رسالة إلى أبناء البلد.

وجاء في هذه الرسالة أن من سيبقى في البلاد فإن من المحتمل أن "يبقى لفترة طويلة في منطقة الأزمة معتمدا على نفسه".

وتابعت الرسالة أن " السفارة الألمانية دعت بشكل ملح إلى التزود بما يكفي من الطعام والماء والأدوية والنقد لعدة أسابيع في هذه الحالة".

يذكر أن عدد المواطنين الألمان الذين سجلوا أسماءهم على قائمة التحوط من الأزمة في لبنان وصل في منتصف الأسبوع الجاري إلى 2100 مواطن.

كما نبهت السفارة الألمانية الرعايا إلى أن انقطاع الرحلات الجوية أو الإغلاق المؤقت للمطار أو توقف سبل الخروج الأخرى لا يعني تلقائيًا البدء في تنفيذ عملية إجلاء على الفور لافتة إلى أن مثل هذه العملية، في حال حدوثها، لن تخلو من الصعوبات.

وجاء في الرسالة أمه لن يكون من الممكن " اصطحاب الأشخاص من منازلهم، حتى في حالة الإجلاء، سيتعين عليكم الوصول إلى مكان المغادرة المحدد بالاعتماد على أنفسهم. والمشاركة في عملية الإجلاء ليست مجانية. تظل جميع متطلبات التأشيرات سارية، ولا يمكن المغادرة إلا بوثائق سفر كاملة وسارية".

وتابعت الرسالة أن الرحلة في إطار عملية الإجلاء قد تستغرق عدة أيام، وقالت الوزارة إنه لن يتم السماح سوى بأخذ كمية قليلة جدًا من الأمتعة لكل شخص، أقل بكثير مما يُسمح به في الرحلات الجوية العادية، كما سيتعذر اصطحاب الحيوانات الأليفة.

وجاء أيضًا في الرسالة:" لذلك نكرر الدعوة الملحة لمغادرة البلاد بشكل مستقل طالما أن هذه الفرصة لا تزال متاحة، حتى لو كان ذلك يتطلب اتخاذ طرق غير مباشرة أو استخدام رحلات جوية أكثر تكلفة"