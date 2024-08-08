عودة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام إلى وطنه لرئاسة الحكومة المؤقتة ببنجلاديش

وصل محمد يونس، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، إلى دكا لرئاسة الحكومة المؤقتة في بنجلاديش والتي من المقرر أن تؤدي اليمين في وقت لاحق اليوم الخميس، بعد ثلاثة أيام من الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في مواجهة احتجاجات طلابية اتسمت بالعنف.

ورحب قائد الجيش الجنرال وقار الزمان، والمنظمون الرئيسيون للحركة الطلابية المناهضة للتمييز، بيونس - الخبير الاقتصادي الذي كانت له الريادة في توفير القروض الصغيرة لمكافحة الفقر - بمطار دكا بعد وصوله قادما من باريس.

وبثت محطات خاصة وصول يونس على الهواء مباشرة من المطار، حيث احتشد عدة آلاف من الأشخاص أمام المطار لاستقباله.

ومن المقرر أن يؤدي يونس اليمين الدستورية مع مجموعة من المستشارين لحكومة مؤقتة مقترحة في الساعة الثامنة من مساء اليوم (1400 بتوقيت جرينتش) في قصر الرئاسة ببنجلاديش.

وكان قد تم اتخاذ قرار بشأن تعيينه في اجتماع عقد أمس الاول الثلاثاء بين المنظمين الرئيسيين للاحتجاجات وكبار ضباط الجيش ورئيس البلاد محمد شهاب الدين.



