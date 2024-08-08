 رواد فضاء صينيون يجرون اختبار إنذار من الحريق ويأخذون عينات دم في الفضاء - بوابة الشروق
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رواد فضاء صينيون يجرون اختبار إنذار من الحريق ويأخذون عينات دم في الفضاء

بكين - قنا
نشر في: الخميس 8 أغسطس 2024 - 10:09 م | آخر تحديث: الخميس 8 أغسطس 2024 - 10:09 م

أجرى طاقم مهمة شنتشو-18 على متن محطة الفضاء المدارية الصينية اختبارا للإنذار من الحريق، لتقييم أداء مستشعرات الكشف عن الحرائق داخل المركبة المكونة من ثلاث وحدات.

وأصدرت وكالة الفضاء المأهول الصينية تحديثات فيديو من الفضاء، تظهر الرواد الثلاثة وهم يستخدمون أدوات متخصصة لتفعيل مستشعرات الكشف عن الحرارة والدخان، والتي بدورها أطلقت جرس إنذار من الحرائق للضوء والمعدات.

كما جمع الرواد الثلاثة عينات دم. حيث سيتم الحفاظ على بعض العينات في درجات حرارة منخفضة ونقلها مرة أخرى إلى الأرض بعد المهمة لمزيد من الدراسة الطبية.

وخضع الرواد لمجموعة من الفحوصات الطبية المتعلقة بضغط الدم ومعدل ضربات القلب ووظيفة الرئة، وفقا لوكالة الفضاء.

وأكمل طاقم شنتشو-18 أكثر من نصف رحلته الفضائية منذ إطلاقها في أواخر أبريل، كما أجرى عمليتي سير في الفضاء والعديد من التجارب العلمية في المدار.

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