بنوك بريطانية تشجع موظفيها على المغادرة مبكرا بسبب مخاوف من احتجاجات اليمينيين

شجعت العديد من البنوك ومكاتب الاستشارات الكبرى بالمملكة المتحدة موظفيها على مغادرة اماكن العمل إلى منازلهم مبكرا الأسبوع الجاري لتجنب احتجاجات يتم التخطيط لها في شتى أرجاء البلاد، بعدما تحولت احتجاجات مشابهة إلى أعمال شغب في الأيام القليلة الماضية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وكانت سلسلة حوادث العنف التي وقعت على مدار الأيام القليلة الماضية، بدأت الأسبوع الماضي في ساوثبورت، بعد مقتل ثلاث فتيات في هجوم طعن في مدرسة للرقص خلال نشاط للأطفال محوره أعمال النجمة الأمريكية تايلور سويفت.

وأخطر دويتشه بنك مديريه في المملكة المتحدة بتوفير المرونة لموظفيه لتغيير أوقات تنقلهم لتجنب الاضطرابات، بينما حذرت مجموعة نات ويست موظفيها أنها قد تطلب منهم العمل من المنزل إذا طرأت مخاوف أمنية في مواقع معينة، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها.