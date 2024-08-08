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أصدرت اليابان، صباح اليوم الخميس، تحذيرا من تسونامي بعد وقوع زلزال في المنطقة الجنوبية بدرجة 6.9.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالًا بقوة 6.9 درجة ضرب محافظة ميازاكي في اليابان، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «شينخوا» الصينية.

كما ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر جزيرة كيوشو اليابانية في الساعة 07:42 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس، حسبما ذكر مركز «جي إف زد» الألماني لأبحاث علوم الأرض.

وبشكل مبدئي، تم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 10 كم، عند التقاء دائرة عرض 31.75 درجة شمالا وخط طول 131.61 درجة شرقا.