العراق يجري عمليات عسكرية استباقية لضبط الحدود مع سوريا

كشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، أن قيادات العمليات العسكرية في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار تشهد عمليات استباقية واسعة بإشراف قادة عسكريين وبدعم من الطيران الحربي العراقي لضبط الحدود ومنع أي تسلل من الأراضي السورية.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة وزع اليوم أن هذه العمليات تتفذ بإشراف قيادة القوات البرية وبتنسيق تام مع قيادتي قوات الحدود ... لمجابهة كل التحديات ومنع أي عمليات تسلل" .

ويخشى العراق من تسلل المئات من عناصر تنظيم داعش إلى الاراضي العراقية بعد إطلاق سراح نحو 1200 من عناصر داعش من السجون التي تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مؤخرا.