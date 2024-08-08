بيان عراقي: الوضع الأمني على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا مستقر

أفاد بيان عسكري عراقي ليل الأربعاء/الخميس بأن الأوضاع الأمنية على الحدود العراقية- السورية مستقر في ظل انتشار كبير للقوات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي في قاطع عمليات غربي محافظ نينوى /450كم شمال غربي العراق/.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية وزع بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس أنه "بالوقت الذي تستمر فيه قطعاتنا بعملياتها التعرضية الاستباقية وضرباتها الموجعة ضد ما تبقى من مفارز داعش الإرهابية وتطارد فلوله المنهزمة الخائبة بمؤازرة وإسناد الشعب تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود إرباك أمني ووضع غير مستقر في قاطع نينوى وغربها والحدود مع سوريا".

وأوضح البيان أن "هذه المعلومات غير صحيحة وبعيدة جدا عن الواقع".

وذكر البيان أن هناك "انتشارا وسيطرة عالية المستوى لقطعاتنا الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي ضمن جميع قواطع المسوولية".



ودعا البيان مواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة المواقف التي تتعلق بالجانب الأمني من مصادرها الرسمية".