ارتفاع أسعار النفط مع ترقب المتعاملين للثأر الإيراني من إسرائيل

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد تعافيها من تداعيات التراجع الحاد لأسعار الأسهم في البورصات العالمية يوم الاثنين الماضي، وترقب المتعاملين ردا إيرانيا متوقعا ضد إسرائيل عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء وجوده في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، ارتفع بنحو 2% ليجري تداوله بأكثر من 74 دولارا للبرميل، بعد ارتفاع طفيف أمس.

جاء ارتفاع سعر الخام اليوم بعد أن تراجع في مطلع أسبوع التداول الحالي إلى أقل مستوياته منذ 7 شهور بسبب انهيار أسواق المال العالمية.

وفي حين تدفع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تنتج حوالي ثلث إنتاج العالم من النفط،، وتصعيد العمليات العسكرية الأوكرانية على الحدود الروسية أسعار الخام نحو الارتفاع، تدفع المخاوف من تراجع الطلب العالمي نتيجة تباطؤ الاقتصاد في كل من الصين والولايات المتحدة، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، الأسعار نحو التراجع.

ويقول فاندانا هاري، مؤسس شركة فاندا إنسايتس للاستشارات في سنغافورة، إن "التوتر في أسواق المال توقف كما توقف تراجع سعر النفط الخام، ولكن الأمر كله يبدو استقرارا مؤقتا... يراقب العاملون في سوق النفط عن كثب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط لكنهم لا يراهنون على أي علاوة إضافية للأسعار نتيجة المخاطر المحتملة".

وفي الولايات المتحدة، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية، اليوم أن مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 2 آب/أغسطس الحالي بمقدار 7ر3 مليون برميل، بعد تراجع بمقدار 4ر3 مليون برميل في الأسبوع السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 400 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين أظهر التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي الصادر أمس ارتفاعا طفيفا في مخزون النفط الخام الأمريكي بعد 5 أسابيع من التراجع المطرد، مع ارتفاع كبير في مخزونات الوقود. وارتفع مخزون البنزين بحسب المعهد بمقدار 176 ألف برميل الأسبوع الماضي. ومن المقرر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية عن مخزون النفط اليوم.

وفي الوقت نفسه، خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لاستهلاك النفط في العالم خلال العام المقبل إلى 5ر104 مليون برميل يوميا مع تباطؤ الطلب في الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وبحلول الساعة العاشرة و36 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1ر2% إلى 73ر74 دولار للبرميل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل، في حين ارتفع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 2% إلى 99ر77 دولارا للبرميل تسليم تشرين الأول/أكتوبر المقبل بعد ارتفاعه أمس بنسبة 2ر0% فقط.