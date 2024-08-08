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أعلن عبد القادر أورال أوغلو وزير النقل والبنية التحتية التركي، افتتاح مطار تشوكوروفا الدولي جنوبي البلاد يوم 10 أغسطس الجاري، بسحب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأشار الوزير التركي، إلى أن المطار الجديد سيكون المطار المدني الـ58 في تركيا.

وقال: "سيخدم المطار 5 ملايين من مواطنينا لقربه من مرسين وأضنة وعثمانية ونيدة".

وذكر أن أعرض الطائرات تستطيع الهبوط في المدرج الرئيسي للمطار الذي يبلغ طوله 3500 متر وعرضه 60 مترًا.

وأفاد بأن الطاقة الاستيعابية للمطار تبلغ 8 ملايين مسافر سنويا، ومساحة صالته 110 آلاف متر مربع.