 السبت.. تركيا تفتتح المطار المدني الثامن والخمسين - بوابة الشروق
الخميس 8 أغسطس 2024 10:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

السبت.. تركيا تفتتح المطار المدني الثامن والخمسين

أنقرة - (قنا)
نشر في: الخميس 8 أغسطس 2024 - 10:36 م | آخر تحديث: الخميس 8 أغسطس 2024 - 10:36 م

أعلن عبد القادر أورال أوغلو وزير النقل والبنية التحتية التركي، افتتاح مطار تشوكوروفا الدولي جنوبي البلاد يوم 10 أغسطس الجاري، بسحب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأشار الوزير التركي، إلى أن المطار الجديد سيكون المطار المدني الـ58 في تركيا.

وقال: "سيخدم المطار 5 ملايين من مواطنينا لقربه من مرسين وأضنة وعثمانية ونيدة".

وذكر أن أعرض الطائرات تستطيع الهبوط في المدرج الرئيسي للمطار الذي يبلغ طوله 3500 متر وعرضه 60 مترًا.

وأفاد بأن الطاقة الاستيعابية للمطار تبلغ 8 ملايين مسافر سنويا، ومساحة صالته 110 آلاف متر مربع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك