الشرطة الإسبانية تلاحق بوجديمون وتعتقل شرطيا متورطا في مساعدته

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة الإسبانية احتجزت شرطيا للاشتباه في أنه ساعد الزعيم الانفصالي الكتالوني كارلس بوجديمون على الاختباء في برشلونة.

ووفر الشرطي سيارة بيضاء اللون تردد أن بوجديمون فر بها بعد إلقاء خطاب قصير أمام أنصاره في وسط المدينة، بحسب ما ذكرته صحيفتا إل بايس ولا فانجوارديا، عن مصادر بالشرطة.

وجرى إطلاق مطاردة واسعة وراء بوجديمون وتمت إقامة نقاط تفتيش على جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى برشلونة، حيث تقوم الشرطة بتفتيش السيارات.

وعاد بوجديمون إلى إسبانيا اليوم الخميس، بعد نحو سبع سنوات في المنفى، رغم أنه مطلوب بناء على مذكرة اعتقال.