أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة 2110 جنود، بسحب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفاد التقرير اليومي للدفاع الروسية، عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أنه خلال آخر 24 ساعة تم تنفيذ عمليات نشطة واستهداف تشكيلات أوكرانيا على عدد من جبهات القتال، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 2110 جنود.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا إسقاط طائرة حربية و80 مسيرة و12 صاروخا، وتدمير ناقلة جند مدرعة و4 مستودعات للذخيرة.

وكانت القوات الأوكرانية قد عبرت الحدود الروسية من منطقة سومي، وسط أنباء عن سيطرتها على عدة قرى أثناء محاولتها التقدم نحو بلدة سودجا الروسية، وتقع على بعد حوالي 10 كيلومترات من الحدود، وتضم محطة غاز لا تزال تؤمن إمدادات إلى أوروبا عبر أوكرانيا.