نتنياهو يعتذر عن 7 أكتوبر: أدرك مخاطرة الصراع الإقليمي ومستعد لها

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قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتذاره عن عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى "تفضيله التغطية الإعلامية السيئة عن النعي الجيد".

وقال نتنياهو لمجلة "تايم" الأمريكية: "أقدم اعتذاري عن هجمات 7 أكتوبر وآسف بشدة لأن شيئا كهذا حدث"، مضيفا: "أفضل أن أحظى بتغطية إعلامية سيئة على أن أحظى بنعي جيد".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لا نواجه حماس فحسب بل محورا إيرانيا متكاملا وعلينا تنظيم أنفسنا للدفاع على نطاق أوسع"، قائلا: "هدفنا في غزة تحقيق نصر حاسم على حماس بحيث لا تستطيع عند نهاية القتال تشكيل تهديد لإسرائيل"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأوضح أن "هدفنا هو تدمير قدرات حماس بالكامل والهدف الأكبر والأهم هو استعادة مبدأ الردع الإسرائيلي"، مؤكدا أن "اتساع رقعة الحرب في غزة لتتحول إلى صراع إقليمي مخاطرة أدركها لكنني مستعد لخوضها"