نمو الإقراض المصرفي في اليابان بنسبة2ر3% خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الخميس نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر3% سنويا إلى 67ر624 تريليون ين (27ر4 تريليون دولار)، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين من ناحية وحجم الإقراض المصرفي في الشهر السابق من ناحية أخرى

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال يوليو الماضي بنسبة 6ر3% سنويا إلى 25ر547 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 5ر0% إلى 41ر77 تريليون ين.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان بنسبة 6ر18% إلى 685ر4 تريليون ين بعد زيادته بنسبة 6ر19% خلال يونيو.