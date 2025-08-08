 أحمد كريمة: الرئيس السيسي نفذ نبوءة سيدنا النبي .. والاصطفاف حوله فرض عين - بوابة الشروق
الجمعة 8 أغسطس 2025 3:07 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

أحمد كريمة: الرئيس السيسي نفذ نبوءة سيدنا النبي .. والاصطفاف حوله فرض عين

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 2:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 2:55 ص

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الاصطفاف الوطني حول الرئيس عبد الفتاح السيسي هو «فرض عين»؛ وليس أمرا مستحبًا أو نافلة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن الرئيس السيسي «نفذ نبوءة سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام» مستشهدًا بالحديث النبوي الذي يقول «ستكون فتن أسلم الناس فيها الجند الغربي»، موضحا أن المقصود بالجند الغربي هو جند مصر.
ودعا إلى النظر إلى دول المنطقة مثل اليمن والعراق وسوريا وليبيا والسودان ولبنان، قائلا: «كلها تمزقت ولم يبق إلا الشعب المصري، وخير أجناد الأرض جيش مصر».
واستدل بالآية الكريمة من سورة القصص « وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين»، في إشارة إلى الجانب الغربي لجبل الطور الذي وقع فيه الميقات وتلقى فيه موسى التوراة، موجها التحية إلى خير أجناد الأرض، والشرطة المدنية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية.
ووصف الرئيس السيسي بـ «باني مصر الحديثة»، قائلا: «نسأل الله السداد والصواب وراء باني مصر الحديثة الجديدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي».
واختتم بمقولة الإمام أحمد بن حنبل، قائلا: «والله، وأنا رجل عالم في جامعة الأزهر، وأستاذ فقه مقارن أقول ما قاله سيدي أحمد بن حنبل رضي الله عنه: لو كانت لي دعوة مستجابة لوهبتها للسلطان.. أنا أشهدك لو كانت لي دعوة مستجابة لوهبتها للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حافظ على لحمة البلاد والعباد».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك