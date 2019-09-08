ينظم بيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ أمسية ثقافية مفتوحة تحت عنوان "أنا والوتر" للشاعرة إيمان فريد معاذ، وذلك يوم السبت المقبل، الموافق 14 سبتمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً.

تتضمن الأمسية العديد من الفقرات الثقافية والشعرية والموسيقية؛ حيث يقدم العازف والملحن ماجد علي عزف على العود، يجسد فيه عظمة وتاريخ الوطن، وتدور حلقات نقاشية حول الدواوين الشعرية للكاتبة، وتغني المذيعة شيرين خالد مجموعة من الأغاني المتنوعة، ويتناول الباحث عبد الله يسري بالشرح والتوضيح القيم والأخلاق التي قامت عليها الحضارة المصرية، وتحلى بها الإنسان المصري منذ القدم.

كما سيتم تسليط الضوء على مجموعة من التحديات المعاصرة، وعلى رأسها دور الإعلام في ثقافة وسلوك المواطن المصري؛ فالإعلام بوسائله المتطورة أصبح أقوى أدوات الاتصال العصرية التي تعين المواطن على معايشة العصر والتفاعل معه.

يذكر أن الشاعرة والكاتبة إيمان فريد معاذ هي مدير عام العلاقات العامة والإعلام بجامعة العريش، وعضو المجلس القومي للمرأة من عام 2000 لعام 2013، وزميلة كلية الدفاع الوطني دورة 47 بتقدير امتياز، كما أنها حاصلة على ماجستير في الاستراتيجية القومية بامتياز، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية من أهمها؛ دورة التنمية البشرية من المؤسسة الكندية "الدكتور إبراهيم الفقي"، ودورة الاستراتيجية والأمن القومي من أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلية الدفاع الوطني، ودورة التأهيل السياسي للمرأة، ودورة إعداد المرأة للقيادة.