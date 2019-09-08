زعيمة حزب ميركل تؤكد رفض التعاون مع حزب البديل

أكدت انجريت كرامب-كارينباور زعيمة حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، رفض التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قالت كرامب-كارينباور اليوم الأحد:" لا نسمح لأنفسنا بالتلطف مع البديل ولا أن نرقد معا في فراش واحد، فهذا الأمر لم يفلح بالنسبة لأي حزب محافظ في جميع أنحاء أوروبا".

ورأت السياسية التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع أنه يتعين إعادة اكتساب ناخبي حزب البديل مرة أخرى من خلال سياسة محددة وأكدت على ضرورة أن يتخذ الحزب المسيحي موقفا شديد الوضوح من حزب البديل.

وأضافت أن الحزب المسيحي لم يوضح خلال الأشهر الماضية بشكل كاف " كيف نسير على الطريق وإلى أي مدى نحن عازمون على تحقيق توقعات المواطنين"، وأشارت إلى أن جزءا من نتائج الانتخابات له علاقة بهذا الأمر.

وتحدثت كرامب-كارينباور عن حالتها المزاجية قائلة:" أنا مرتاحة لما يتعلق بي شخصيا وأركز جدا على ما يتعلق بالعمل".

ورفضت كرامب كارينباور الحديث عن طموحاتها المحتملة للترشح لمنصب المستشار وقالت:" لدينا مستشارة وأنا وزيرة دفاع، وهذا الأمر جيد على هذا النحو".