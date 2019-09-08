 إصابة 14 شخصا جراء انفجار 4 قنابل في العاصمة العراقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 14 شخصا جراء انفجار 4 قنابل في العاصمة العراقية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 9:32 ص | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 9:32 ص

أعلن مسئول أمني عراقي إصابة 14 شخصا جراء انفجار 4 قنابل في العاصمة بغداد.
ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد عن المسؤول العراقي قوله إن القنابل استهدفت مناطق تجارية في شرق وغرب ووسط وجنوب العاصمة بغداد.

من جانبها، أفادت تقارير إخبارية بأن إحدى العبوات الناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في منطقة حي "الاعلام" جنوبي العاصمة بغداد، فيما انفجرت عبوتان ناسفتان كانتا موضوعتين على جانب الطريق بمنطقة الطالبية شرقي العاصمة بغداد.

تأتي هذه الانفجارات عقب إعلان المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن أن هناك جدولة لاستلام الملف الأمني لقوات الشرطة الاتحادية دستوريا وقانونيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن بداية الشهر المقبل ستستلم القوات مهام 4 محافظات.


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