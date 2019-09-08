 الدولية للطاقة الذرية تعثر على آثار لليورانيوم في موقع إيراني - بوابة الشروق
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الدولية للطاقة الذرية تعثر على آثار لليورانيوم في موقع إيراني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نور رشوان
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 6:15 م | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 6:15 م

عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على آثار لليورانيوم في موقع إيراني، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وصفه بمخزن نووي سري، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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