الدولية للطاقة الذرية تعثر على آثار لليورانيوم في موقع إيراني

عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على آثار لليورانيوم في موقع إيراني، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وصفه بمخزن نووي سري، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.