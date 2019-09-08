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الأرجنتين تفوز على بولندا بمونديال السلة

د ب أ
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 4:32 م | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 5:16 م

اكتسح المنتخب الأرجنتيني نظيره البولندي 91 /65 اليوم الأحد في الدور الثاني من كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين.

وانتهى الربع الأول بتقدم الأرجنتين 20 /14 و44 /27 في الربع الثاني و70 /41 في الربع الثالث قبل أن تنهي المباراة بفارق 26 نقطة.


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