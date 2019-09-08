مصر تحرز 13 ميدالية للناشئين والشباب في بطولة بيروت المفتوحة للتايكوندو

اختتمت اليوم الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، فاعليات مراحل الناشئين والشباب في بطولة بيروت المفتوحة للتايكوندو، والتي انطلقت أمس بمرحلة تحت 12 سنة.

وحقق لاعبو المنتخب المصري 13 ميدالية، مُقسمة إلى ٦ ذهبيات و فضيتين و3 برونزيات للناشئين وفضيتين للشباب، من خلال ممثلين من أكاديمية عالم الرياضة ونادي الصيد ونادي 6 أكتوبر و نادي وادي دجلة.

وفاز لاعبو عالم الرياضة: هنا الملاح وسارة سامح ومريم أسامة وتقى أيمن وسعيد زكريا بالذهبية.

وفاز يحيى حسن وأدهم عرفة بالميدالية الفضية، وفازت ملك محمد بالميدالية بالبرونزية

وفي الشباب، فازت شهد سامح بالميدالية الفضية.

ومن نادي ٦ اكتوبر فاز ياسين البدوي بالميدالية الذهبية، ومن نادي الصيد فازت ليلى فاروق بالميدالية الفضية، ومن وادي دجلة، فاز كل من تالا السيرسي وعمر السيرسي بالميدالية البرونزية.

ويقود الفريق فنيًا كابتن مصطفى خالد ويرأس البعثة حسن كمال المشرف العام ومخطط نشاط التايكوندو بأكاديمية عالم الرياضة.