 اليوم.. مصر للطيران تحتفل باستلام أولى طائراتها الجديدة من طراز «إيرباص 220- 300» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. مصر للطيران تحتفل باستلام أولى طائراتها الجديدة من طراز «إيرباص 220- 300»

أ ش أ
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 6:25 ص | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 6:25 ص

تحتفل شركة (مصر للطيران) باستلام أولى طائراتها الجديدة من طراز (إيرباص 220- 300)، ويقام الاحتفال في صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي.


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