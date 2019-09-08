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تحتفل شركة (مصر للطيران) باستلام أولى طائراتها الجديدة من طراز (إيرباص 220- 300)، ويقام الاحتفال في صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي.