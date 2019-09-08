إقبال جماهيري كبير بحفل محمد حماقي في الإسكندرية

بالتزامن مع عرض مسلسل عنه.. كيف برز اسم إيلي كوهين بقوة في السنوات القليلة الماضية؟

بعد تحويل قصته لمسلسل.. من هو إيلي كوهين وما حقيقة جاسوسيته؟