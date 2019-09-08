النيابة تستمع للأطفال الذين أصيبوا بالاختناق فى حمام سباحة مصر القديمة

التحقيقات: أعمار الأطفال تتراوح بين 8 لـ 13 عاما .. ومن المقرر الاستماع لمسؤولى النادى غدًا

استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبيد، وبإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب، المستشار سمير حسن، لـ 20 طفلا الذين أصيبوا بالاختناق نتيجة زيادة نسبة الكلور داخل حمام سباحة بنادٍ شهير بمنطقة مصر القديمة.

وأفاد الأطفال أنهم أثناء تواجدهم داخل الحمام شعروا بحالة إعياء شديدة اضطروا خلالها بالخروج، وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة الأطفال المختنقين الصحية وتبين أنه تم إسعافهم جميعا واستقرت حالتهم الصحية وعدم وجود وفيات، وطلبت تقرير طبي بحالتهم الصحية فور وصولهم، وأشارت التحقيقات أن أعمار الأطفال تتراوح بين 8 لـ 13 عامًا وجميعم تم تسليمهم لذويهم بعد الاستماع إلى أقوالهم.

وانتقلت النيابة العامة بإشراف المستشار مصطفى بركات، رئيس النيابة، لحمام السباحة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، وكلفت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة، ومن المقرر أن تستمع لأقوال مشرفى الحمام ومسؤولى النادى غدًا لاستكمال التحقيقات.

وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة مصر القديمة بوصول 20 طفلا تتراوح أعمارهم من 8 لـ 13 عاما لمستشفى حكومى مصابين باختناقات نتيجة استنشاقهم كلور داخل حمام سباحة، ومن خلال الفحص والتحري تبين أن المسئول عن الواقعة نائب مدير حمام السباحة وآخر تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة لسؤالهما.