إيران تلمح لإمكانية الإفراج عن الناقلة البريطانية «قريبا»

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قال مسؤولون إيرانيون، اليوم الأحد، إنهم متفائلون بشأن إمكانية أن يتم الإفراج "قريبا" عن الناقلة المحتجزة التي ترفع علم بريطانيا.

وذكر عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية للتلفزيون الإيراني: "نحن في المرحلة النهائية من التحقيقات القانونية ونأمل أن تكتمل قريبا وأن يتم الإفراج عن الناقلة".

ولم يذكر المتحدث متى ستكتمل التحقيقات تحديدا، بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز الناقلة "ستينا إمبريو" في مضيق هرمز منتصف يوليو. وتقول إيران إن الناقلة انتهكت اللوائح المحلية. وتتولى محكمة في ميناء بندر عباس التعامل مع القضية.

وذكرت وزارة الخارجية يوم الأربعاء الماضي أن سبعة من أفراد طاقم الناقلة الـ 23 قد تم إطلاق سراحهم.