 إيران تلمح لإمكانية الإفراج عن الناقلة البريطانية «قريبا» - بوابة الشروق
الأحد 8 سبتمبر 2019 9:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

إيران تلمح لإمكانية الإفراج عن الناقلة البريطانية «قريبا»


نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 8:37 م | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 8:37 م

قال مسؤولون إيرانيون، اليوم الأحد، إنهم متفائلون بشأن إمكانية أن يتم الإفراج "قريبا" عن الناقلة المحتجزة التي ترفع علم بريطانيا.

وذكر عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية للتلفزيون الإيراني: "نحن في المرحلة النهائية من التحقيقات القانونية ونأمل أن تكتمل قريبا وأن يتم الإفراج عن الناقلة".

ولم يذكر المتحدث متى ستكتمل التحقيقات تحديدا، بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز الناقلة "ستينا إمبريو" في مضيق هرمز منتصف يوليو. وتقول إيران إن الناقلة انتهكت اللوائح المحلية. وتتولى محكمة في ميناء بندر عباس التعامل مع القضية.

وذكرت وزارة الخارجية يوم الأربعاء الماضي أن سبعة من أفراد طاقم الناقلة الـ 23 قد تم إطلاق سراحهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك