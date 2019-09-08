الكويت تستضيف المؤتمر العربي الخامس للتدريب 30 أكتوبر المقبل

أعلن اتحاد المدربين العرب، استضافة الكويت المؤتمر العربي الخامس للتدريب في 30 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، وشراكة استراتيجية مع الجامعة العربية المفتوحة في الكويت.

وقال نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المؤتمر والتواصل الخارجي طارق الكندري - في بيان صحفي اليوم الأحد - إن المؤتمر سيقام على مدى يومين تحت عنوان (دور التدريب وريادة الأعمال في بناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة..بين النظريات والتطبيق)، موضحا أن محاور المؤتمر تتمثل في استشراف مستقبل التدريب وريادة الأعمال، وإدماج برامج الذكاء الصناعي، إلى جانب محور المشروعات الصغيرة وحلول الأعمال والابتكار وبراءة الاختراع وحمايتها.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش تجارب مؤسسات التمويل الأصغر والمشروعات الصغيرة عربيا وإقليميا، بخدمات الشمول المالي، إضافة إلى تسليط الضوء على التدريب ودوره في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وبناء جيل الأعمال.

ولفت إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا دور الحكومات في تسهيل إجراءات المشروعات الصغيرة وحمايتها وتوفير إعفاءات لها، ومكافحة ظاهرتي الفقر والبطالة لتحقيق الاكتفاء الاقتصادي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في تأهيل وتطوير المبادرين بالجوانب المهنية (التدريب)، ودعم وتأسيس حاضنات الأعمال.

وحول أهداف المؤتمر، قال الكندري إنها تتمثل في توظيف كامل قدرات وإمكانات ومهارات أبناء المجتمع، وإعادة بناء الدورة الاقتصادية، إضافة إلى اكتشاف وتنمية قدرات العملاء، ليتمكنوا من الاعتماد على الذات، وإبراز دور التدريب في تطوير أصحاب المشروعات وبناء قدراتهم، بالإضافة إلى المحافظة على قيمة الإنسان، ومساعدته على الإنتاج بأقصى حد ممكن، كونه الجوهر والمحرك الأساسي والموجه لعملية التنمية في المجتمع.

من جانبه، قال مدير الجامعة العربية المفتوحة بالكويت المكلف مساعد مدير الجامعة للشؤون الإدارية المالية الدكتور عبدالله العجمي، إن المؤتمر يعد فرصة مهمة لجميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، ولشريحة الشباب وخريجي الجامعة والمهتمين بريادة الأعمال، وبناء المشروعات الصغيرة والمسار التنموي في الكويت وبقية الدول العربية.

وأضاف العجمي أن المؤتمر سيشهد طرح مبادرات وطنية وعربية، وعرض تجارب وخبرات لها دور فاعل وأساسي في النمو الاقتصادي وزيادة نسب الناتج المحلي للدول، ما من شأنه الحد من مشاكل الفقر والبطالة التي تعانيها المجتمعات العربية وغيرها في الدول النامية.

يذكر أن اتحاد المدربين العرب، يعتبر إحدى الواجهات العربية المعتمدة من جامعة الدول العربية، من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهو عضو في اتحاد المدربين العالميين وغيره من منظمات عالمية مهتمة بمجال التدريب.