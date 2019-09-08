شن طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، هجومًا على المطرب الشعبي حكيم، متهمًا إياه بافتعال الإصابة في حادث.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، «أنا متعجب مما يحدث، فمنذ يومين استيقظنا على خبر إصابة حكيم في حادث كبير على طريق السويس، وبعد ذلك قام المخرج بتكذيب هذا الخبر، وقال إن الحادث كان لسيارة تسير بجانبه».

وأضاف «حرصنا في نفس اليوم على الاتصال بحكيم للاطمئنان عليه، وأكدت لنا مديرة أعماله أنه بخير، ولم يتعرض لأي حادث، وعلى هذا الأساس أصدرنا بيانًا طمأنا فيه الجمهور».

وتابع: «فوجئنا بعد ذلك بقيام حكيم بنشر فيديو له، ويده مربوطة، وادعى فيه أنه تعرض لحادث، وطلب من جمهوره الدعاء له»، مضيفًا: «للأسف المطرب لم يحترم جمهوره ولا الإعلام ولا النقابة التي هرولت خلفه للاطمئنان عليه».



