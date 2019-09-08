مسؤول روسي: عازمون على الحفاظ على تحالفنا مع السعودية في مجال النفط

أكد مسؤول روسي اليوم الأحد أن بلاده عازمة على الحفاظ على تحالفها مع السعودية في مجال النفط، وذلك غداة إعفاء وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من منصبه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المسؤول، الذي رفض عدم ذكر اسمه، أن التحالف "ضروري لاستقرار سوق النفط"، مضيفا أن وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان كان له دور مهم في بناء هذا التحالف.

جدير بالذكر أن روسيا والسعودية هما أكبر منتجين في مجموعة "أوبك بلس"، التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول ومنتجين من خارجها. وتسعى المجموعة إلى تعزيز أسعار النفط من خلال التنسيق لوضع حدود لمستويات الإنتاج.

وكان الفالح يمثل الوجه الدبلوماسي لأوبك خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة السعودية، كان الأمير عبد العزيز كان عُين في 2017 وزيرا للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وقد كان قبل ذلك يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015م، ومساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004 - 2015)، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995 - 2004).