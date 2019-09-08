الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين يوفر 50 أتوبيس مجانًا لنقل 6000 طالب جامعي بالعاشر من رمضان

أعلن الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين المصرية، برئاسة المهندس محمد فريد خميس، عن توفير أكثر من 50 أتوبيس، بالمجان، لنقل طلاب الجامعات من أبناء مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

وأشار بيان صادر عن الاتحاد، اليوم الأحد، إلى أن الأتوبيسات ستبدأ نقل الطلاب فور بداية العام الدراسي الجديد، وذلك من وإلى جامعات "القاهرة، وعين شمس، والزقازيق، وقناة سويس، والأزهر".

وقالت فريال خميس، المسئولة عن عملية التنظيم والإشراف على نقل الطلاب، إنه تم فتح باب تلقي الطلبات للطلاب الراغبين في الاستفادة من الخدمة المجانية، لافتة إلى أن الأوراق المطلوبة صورة بطاقة الترشيح، بالنسبة لطلاب الفرق الأولى، وبيان النجاح أوصورة ضوئية منه، وذلك بالنسبة لطلاب باقي الفرق بكافة الكليات.

وبلغ عدد الطلاب، ممن تقدموا بطلب لنقلهم إلى الجامعات المذكورة، حتى الآن، أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة، فيما تم توفير أكثر من 50 أتوبيس لنقلهم.