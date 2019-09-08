سوريا: تسيير دوريات أمريكية تركية في منطقة الجزيرة انتهاك سافر للقانون الدولي

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أدانت سوريا بأشد العبارات قيام الإدارة الأمريكية وتركيا بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية مؤكدة أن "هذه الخطوة تشكل انتهاكاً سافرا للقانون الدولي وعدوانا موصوفا بكل معنى الكلمة".

ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" اليوم الأحد عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قيام الإدارة الأمريكية والنظام التركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية في انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأضاف المصدر: "تؤكد سوريا أن هذه الخطوة تمثل عدوانا موصوفا بكل معنى الكلمة وتهدف إلى تعقيد وإطالة أمد الأزمة في سوريا بعد الإنجازات الميدانية التي حققها الجيش العربي السوري في مطاردة فلول المجموعات الإرهابية".

وقال المصدر إن "الجمهورية العربية السورية إذ تجدد رفضها المطلق لما يسمى بالمنطقة الآمنة فانها تؤكد التصميم والعزم على إسقاط كافة المشاريع التي تستهدف وحدة وسلامة إراضي الجمهورية العربية السورية".

وكانت وكالة "الأناضول" التركية أفادت بأنه بدأ اليوم تسيير أول دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي في شرق الفرات بسورية، وذلك في إطار فعاليات إنشاء "المنطقة الآمنة" المتفق عليها بين الجانبين.