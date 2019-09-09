الجمهوري مارك سانفورد يعلن منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية

أعلن الحاكم السابق لولاية ساوث كارولينا الأمريكية، مارك سانفورد، اليوم الأحد، إنه سينافس الرئيس دونالد ترامب، حيث سيسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

وقال سانفورد، المعروف بإقامة علاقة خارج نطاق الزواج أثناء عمله حاكما للولاية، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنه ينوي خوض الانتخابات التمهيدية التي ستبدأ أوائل العام المقبل، ضد الرئيس ترامب.

وأوضح سانفورد أنه يعتزم خوض الانتخابات لأن الحزب الجمهوري "ضل طريقه" ، خاصة فيما يتعلق بمسائل الميزانية.

وكانت وزارة الخزانة توقعت أن يبلغ العجز في السنة المالية الحالية ما يزيد قليلاً عن تريليون دولار.

وانتقد سانفورد ترامب لأنه "يبدو مرتاحا مع الديون" وبسبب رفع الرسوم الجمركية والإضرار بالثقافة السياسية في البلاد.