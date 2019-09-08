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وزير المالية المجري يدعو إلى التعقل بسياسة الموازنة في بلاده

بودابست/واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 3:17 ص | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 3:17 ص

قال وزير المالية المجري، ميهالي فارجا، إن بلاده تحتاج إلى الاحتفاظ بسياسة مالية محافظة وتتفادى الإنفاق المفرط لكي تستعد للتقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وأضاف فارجا خلال مؤتمر صحفي عقده في شرقي البلاد إنه يتعين على المجر الالتزام بخططها للحد من عجز الموازنة إلى 1% من الناتج الاقتصادي العام المقبل بدلا من نسبة 8ر1% التي تم التخطيط لها لعام 2019، حسبما نقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع أن أي حديث عن ميزانية متوازنة أو نفقات مفرطة سيضر بالقدرة على التوقع والاستقرار في وقت تشهد فيه البيئة الخارجية تغييرا.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك سعر فائدة مستقر.

وقال: "يجب أن يكون التعقل هو المبدأ التوجيهي للسياسة".


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