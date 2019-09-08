دار الشروق تصدر كتاب «أخيل جريحا» لعبد الله السناوي

صدر حديثًا عن دار الشروق، كتاب «أخيل جريحا: إرث عبد الناصر» للكاتب الصحفي عبد الله السناوي.

ويُهدي عبد الله السناوي الكتاب الواقع في 14 فصلا و369 صفحة، إلى الأجيال الجديدة، موضحا على غلافه الخلفي: "تقول رواية متواترة إن الطالب «جمال عبد الناصر» لعب دور «يوليوس قيصر» في مسرحية «وليم شكسبير»، التي تحمل الاسم نفسه على مسرح مدرسته الثانوية.

لم يكن ممكنًا لمن شاهدوا ذلك العرض المسرحي المدرسي أن يخطر ببالهم أن الطالب الذي يُمثِّل دور «يوليوس قيصر»، أو يصرخ متألمًا بعبارته الشهيرة: «حتى أنت يا بروتس»، سوف يلقى مصيرًا مماثلًا في قابل الأيام؛ حين يتنكر له بعض رجاله ويطعنون فيه.

لماذا صعد مشروعه، وكيف خذله نظامه؟ السؤال ضروري بأي نظر جِديٍّ إلى المستقبل.

بصياغة أخرى لنفس السؤال: إلى أيِّ حدٍّ يتحمَّل «عبد الناصر» مسئولية ما انتهت إليه تجربته، وما تبناہ من آليات حكم ناقضت مشروعه؟".

ويشير السناوي إلى أن "هذا الكتاب محاولة لإعادة قراءة التجربة مشروعًا ونظامًا وإرثًا وصراعًا، امتدَّ عبر العقود حتى ثورة «يناير» وما بعدها إلى عقود أخرى لا يعرف أحد عددها.

قراءة وليست تأريخًا، رؤية لمستقبل وليست تحليقًا في ماضٍ.

التاريخ هو مادة المستقبل بقدر ما تساعد قراءته على بناء التصوُّرات وإحكامها بأكبر قدر ممكن من الموضوعية دون تبرير لخطأ، أو اندفاع بمشاعر.

الموضوعية طريقة نظر تقدر وتنصف وفق حقائق العصر الذي جرت فيه الحوادث.

بالوثائق والشهادات وبعضها شبه مجهول، وبعضها الآخر ليس في العِلْم العام أنه موجود، حاولت بناء رؤية جديدة في عصر جديد لأهم تجربة عربية في التاريخ الحديث، وأكثرها إثارة للجدل ـ كأنه نظرة في المرآة لقوتها وتجاعيدها".

عبد الله السناوي من أهم الكتاب والمحللين السياسيين في مصر والوطن العربي، ترأس تحرير جريدة "العربي" الناصري من مايو 2000 إلى 2011، عمل مديرا لتحرير مجلة الموقف العربي ثم جريدة صوت العرب في الثمانينيات، ثم انضم إلى جريدة الأهالي.

كتب لجريدة "الخليج" الإماراتية مقالا أسبوعيا لأكثر من عشرين عاما متصلة، ونشرت له مقالات في صحيفة "الراية" القطرية، و"الشرق الأوسط" اللندنية، و"الجريدة" الكويتية، وحظي مقاله في جريدة "الشروق" بشعبية بالغة على مدار 9 سنوات. أهم كتبه "يوميات جمال عبد الناصر في حرب فلسطين" الصادر في 2010 ويضم يوميات كتبها عبد الناصر بخط يده وسلمها إلى محمد حسنين هيكل منذ خمسة وخمسين عامًا، وكتاب "أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز" الصادر عن دار الشروق عام 2017.