بلومبرج: واشنطن تضغط على رؤساء الشركات والبنوك الإماراتية لتضييق الخناق على إيران

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ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أن مسؤولة رفيعة المستوى بوزارة الخزانة الأمريكية تزور الإمارات حاليًا لمقابلة رؤساء البنوك وشركات النقل البحري الإماراتية، وسط مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد العقوبات على إيران.

وأضافت أن سيجال مانديلكر، وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ستلتقي برؤساء سبعة بنوك إماراتية اليوم الأحد وغدا الاثنين.

وتابعت أنها ستعقد محادثات أيضا مع مسؤولين بوزارة المالية الإماراتية والبنك المركزي قبل أن تتوجه إلى سويسرا وإسرائيل.

وقالت مانديلكر للصحفيين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم: "نبحث سبلا للعمل معا للتصدي للإرهاب ونفوذ إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وحول العالم".

وتمثل الرحلة أحدث محاولة من جانب الولايات المتحدة لتكثيف الضغط على إيران التي رفضت حتى الآن التفاوض ما لم يتم رفع العقوبات الأمريكية.