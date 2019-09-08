قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن تراجع سعر الذهب 13 جنيهًا على مدار يومين، «نزول سريع وغير متوقع»، بحسب ما ذكر.

وأضاف في لقاء لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن السبب في الانخفاض الحاد يرجع إلى تصريحات البنك الفيدرالي الأمريكي بحدوث طفرة وتحسن بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انعكاس وجود أخبار جيدة سياسيًا واقتصاديًا الفترة المقبلة على نزول كميات ذهب كبيرة بالبورصة مما أدى إلى انخفاض السعر.

ولفت إلى أنه «إذا استمرت الأحوال السياسية والاقتصادية بالمنطقة على حالها، فإن الذهب سيعاود الارتفاع مرة أخرى، لتدهور الأوضاع وعدم وجود مؤشرات لإصلاحها»، موجهًا النصيحة للمواطنين بشراء الذهب في الفترة المقبلة.

وسجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا كبيرًا على مدار يومي الجمعة والسبت بقيمة 13 جنيها ليهبط من أعلى سعر سجله الذهب في ست سنوات.