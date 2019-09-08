إيطاليا تضبط خلية إرهابية لتمويل «القاعدة» في سوريا عبر تركيا

• القضاء الإيطالي: ضبط 10 أشخاص أقاموا حسابات مزورة لجمع مبالغ كبيرة جزء منها من التهرب الضريبي





كشفت السلطات القضائية الإيطالية، أمس السبت، عن ضبط خلية إرهابية تمرر أموالا إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي في سوريا عبر تركيا.

وأعلن القضاء الإيطالي عن توقيف 10 أشخاص هم إيطاليان و8 من أصول تونسية، من بينهم إمام مسجد، للاشتباه في تمويلهم الإرهاب. فيما يُشتبه بأن هؤلاء الأشخاص «أقاموا حسابات مزورة عبر عدة شركات لجمع مبالغ كبيرة جزء منها من التهرب الضريبي»، وفق ما أوردت نيابة لاكويلا، كبرى مدن منطقة أبروزو.

وأضافت النيابة، في بيان، أن هذه الأموال كانت تستخدم «أيضا لتمويل أنشطة مرتبطة بجبهة النصرة»، الفرع السوري سابقا لتنظيم القاعدة في سوريا قبل تغيير اسمها إلى «هيئة تحرير الشام».

وأشار البيان إلى أن جزءا من المبالغ كان مخصصا لأئمة في إيطاليا «صدر بحق أحدهم حكم لإدانته بتهمة الانتماء إلى شبكة إجرامية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية».

إلى ذلك، أفاد البيان بأن بين الأشخاص العشرة محاسبة إيطالية، مشيرا إلى مصادرة ممتلكات وعقارات وأموال بقيمة «تزيد على مليون يورو».

من جانبه، قال المدعي العام في أكيلا ميشيلي رنزو: «لدينا ما يدعو إلى الاعتقاد أن المجموعة التي تم تفكيكها كانت تجمع أموالا سرية يتم تحويلها إلى تركيا حيث تستخدم لتمويل مغادرة مقاتلين إلى سوريا».

وأوضح الضابط في قوات الدرك باسكوالي أنجيلوسانتو، أن «المشتبه بهم كانوا يذكرون في العديد من المكالمات الهاتفية التي تم التنصت عليها وحدة من مقاتلي النصرة يوجهون إليها من يرغبون في القتال»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في تسجيل صوتي بين اثنين من المشتبه بهم: «يا لها من صفعة في باريجي.. تبا.. أحتفظ برأيي لنفسي ويظل في قلبي». ويضيف أحدهم: «الأمر لا يتعلق بالإيمان أو عدم الإيمان، إذا أعجبك ذلك أم لم يعجبك.. الذين يقتلون أطفالنا، سنقتل أطفالهم، والذين يقتلون نساءنا، سنقتل نساءهم»، وفقا لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية.