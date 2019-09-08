الهيئة العامة للكتاب يطرح «صراعات الحرب الباردة فى أفريقيا»

صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، "صراعات الحرب الباردة فى أفريقيا" تأليف الدكتور على متولى أحمد، وتقديم الدكتور السيد فليفل.

ينقسم الكتاب إلى خمسة فصول يسبقها تمهيد يتضمن عرضا لمحددات السياسة الأمريكية تجاه القارة الإفريقية بوجه عام فى أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وجاء الفصل الأول بعنوان موقف الولايات المتحدة من استقلال غينيا. أما الفصل الثاني فجاء يعنوان سياسة الولايات المتحدة الاقتصادية تجاه غينيا، ويتناول فيه المؤلف أبرز الاتفاقيات التى تمت بين جمهورية غينيا المستقلة والولايات المتحدة.

بينما الفصل الثالث موقف الولايات المتحدة من سياسة غينيا تجاه قضايا الجوار الإفريقي.

فى حين يكشف الفصل الرابع النقاب عن موقف الولايات المتحدة من علاقات غينيا السياسية والاقتصادية بالمعسكر الشرقى، ويتحدث عن الاستراتيجية التى انتهجها المعسكر الشرقى لاختراق دولة غينيا الجديدة ثم نشأة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين.

وأخيرا يعرض الفصل الخامس موقف الولايات المتحدة من علاقات غينيا العسكرية والثقافية بالمعسكر الشرقى.وينهى المؤلف كتابه بخاتمة تتضمن النتائج التى توصلت إليها الدراسة.