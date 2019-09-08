غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في قطاع غزة دون إصابات

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قالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت ليلة السبت/الأحد على قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الغارات استهدفت ثلاث مواقع تدريب تتبع للجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

من جهتها ذكرت وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس أن الغارات الإسرائيلية لم تسفر عن إصابات.

بالمقابل قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية أغارت على عدد من الأهداف من بينها وسائل قتالية بحرية بالإضافة إلى مجمعين عسكريين للمنظومة الجوية التابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة.

وذكر الجيش في بيان أن الغارات "جاءت ردًّا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية في وقت سابق السبت".

وأضاف البيان "سيواصل جيش الدفاع العمل ضد محاولات المساس بمواطني إسرائيل ويعتبر حماس مسؤولة عما يجري في قطاع غزة ومنه".

وكان الجيش الاسرائيلي أعلن ظهر السبت أن طائرة مسيرة صغيرة اجتازت إلى داخل إسرائيل وألقت عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني (مع قطاع غزة) دون إصابات في صفوف قواته فيما لحقت أضرار طفيفة بمركبة عسكرية.

وكان طفلان فلسطينيان قد قتلا وأصيب 76 متظاهرا آخرين بينهم 46 بالرصاص الحي أول أمس الجمعة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة ضمن التظاهرات الأسبوعية لمسيرات العودة.

وعقب ذلك أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة بأن إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بلغ 311 بينهم 60 طفلا منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس 2018.