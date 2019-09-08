حضور كبير للشرطة الألمانية لتأمين مظاهرة لليمين وأخرى مضادة بمدينة مونشنجلادباخ

تواجدت الشرطة الألمانية بأعداد كبيرة اليوم الأحد، في مدينة مونشنجلادباخ لتأمين مظاهرة لليمين وأخرى مضادة في المدينة الواقعة غربي البلاد.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن المظاهرة الأولى شارك فيها نحو 500 شخص فيما شارك في المظاهرة الثانية نحو 650 شخصا غالبيتهم من جماعات اليسار والجماعات المدنية.

وكان رجل مصنف في تقرير لهيئة حماية الدستور تحت " يميني متطرف على مدار فترة طويلة" قد أخطر السلطات بتنظيم المظاهرة الأولى تحت شعار " أوقفوا العنف" وذكرت الشرطة أن عشرات المتظاهرين المضادين دخلوا في المقابل في اعتصام مؤقت.