ضبط المتهمين بسرقة 895 ألف جنيه بالإكراه من 3 موظفين بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالإشتراك مع أمن البحيرة، من كشف غموض واقعة سرقة 895 ألف جنيه بالإكراه من 3 موظفين بشركة ألبان بالبحيرة.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من 3 مواطنين (سائق، فرد أمن، أمين خزينة - بشركة ألبان وأغذية) أنه أثناء سيرهم بسيارة تابعة للشركة التي يعملون بها على طريق "الإسكندرية- دمنهور" بدائرة المركز وبحوزتهم مبلغ مالي قدره 895 ألف جنيه لتوزيعه على موردي الألبان المتعاملين مع الشركة، فوجئوا باعتراض سيارة ميكروباص يستقلها 4 أشخاص لطريقهم، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء قاموا بتهديدهم والإستيلاء منهم على المبلغ المالي وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومباحث البحيرة، وتوصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة 5 أشخاص من بينهم مشرف أمن بذات الشركة، وجميعهم مُقيمين بدائرة قسمي أول وثان الرمل بالإسكندرية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 3 من بينهم وبحوزتهم "873 ألف جنيه، 2 طبنجة صوت، سنجة، السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة وقرر مشرف الأمن بالتخطيط لارتكابها، وإمداد أحد المتهمين "شقيقه" بمعلومات عن خط سير السيارة والمبالغ المالية التي بحوزتهم والمكان الأمثل لاعتراض المجني عليهم والإستيلاء على ما بحوزتهم من أموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهاربين.